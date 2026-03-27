Μετά την Ινδία πανικός για τα καύσιμα και στην Ταϊλάνδη – Βίντεο με πολίτες με τα μπιτόνια στο χέρι για λίγη βενζίνη

Το αδιαχώρητο επικρατεί στα βενζινάδικα στην Ταϊλάνδη με χιλιάδες οδηγούς να συνωστίζονται σε πρατήρια καυσίμων για να γεμίσουν ρεζερβουάρ και μπιτόνια, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ απότομη αύξηση στις τιμές -λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Μετά την Ινδία, όπου οδηγοί έπαιξαν ξύλο για ένα μπιτόνι βενζίνη, παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στα βενζινάδικα της Ταϊλάνδης, με τους πολίτες να τρέχουν με τα μπιτόνια για να προμηθευτούν καύσιμα. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, άνθρωποι με 2-3 μπιτόνια ο καθένας τρέχουν στα βενζινάδικα να τα γεμίσουν, περιμένοντας για ώρες στην ουρά.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε άνοδο κατά 6 μπατ (16 λεπτά του ευρώ) ανά λίτρο -μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών- προκαλώντας μεγάλες ουρές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς συνεχίζεται το ράλι των καυσίμων.

Fuel crisis sparks panic buying at petrol stations in Thailand pic.twitter.com/UGQ1ObL9QH — Surajit (@surajit_ghosh2) March 27, 2026

«Έμεινα άναυδος με την αύξηση των 6 μπατ», δήλωσε ένας κάτοικος που περίμενε στην ουρά. «Καταλαβαίνουμε τη διεθνή κατάσταση, αλλά θα θέλαμε οι αυξήσεις να γίνονται πιο σταδιακά», συμπλήρωσε.

Η απόφαση ελήφθη λόγω της «επείγουσας ανάγκης» να διατηρηθεί η ρευστότητα του κρατικού ταμείου καυσίμων, καθώς οι διεθνείς τιμές εκτοξεύονται λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία στους εργαζόμενους του κλάδου των μεταφορών και τους διανομείς. «Τα έσοδά μας δεν αυξάνονται μαζί με την τιμή των καυσίμων», ανέφερε ένας οδηγός, προειδοποιώντας ότι πολλοί ίσως αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Η αύξηση των καυσίμων συνδέεται άμεσα με τη διεθνή αγορά, όπου οι τιμές ντίζελ εκτοξεύτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η διατήρηση χαμηλών τιμών θα οδηγούσε σε λαθρεμπόριο και σκόπιμες ελλείψεις.

Διαδηλώσεις στις Φιλιππίνες

Την ίδια ώρα, η κρίση λαμβάνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις στις Φιλιππίνες, όπου εκατοντάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Μανίλα διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο πανεθνικής απεργίας των εργαζομένων στις μεταφορές, καθώς οι τιμές βενζίνης και ντίζελ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής αναταραχής βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 1/5 του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου παγκοσμίως.

Η ενίσχυση του ελέγχου του Στενού από το Ιράν έχει περιορίσει δραστικά τη διέλευση, δημιουργώντας ένα σοκ προσφοράς καυσίμων που πλήττει κυρίως την Ασία.