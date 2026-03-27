ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος και εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στο Ιράν

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

Εν τω μεταξύ, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν και εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στο κεντρικό Ιράν.

Το εργοστάσιο Αρντακάν, που βρίσκεται στην επαρχία Γιαζντ, «έγινε στόχος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», τόνισε ο οργανισμός στο κανάλι του στο Telegram, προσθέτοντας ότι η επίθεση «δεν προκάλεσε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών».