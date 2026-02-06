MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

|
THESTIVAL TEAM

Έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ασφαλείας του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Το Al Jazeera κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 80 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση αποκλεισμού της περιοχής και παροχής βοήθειας.

Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Πακιστάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Υπέρταση: 4 στους 5 πάσχοντες δεν ρυθμίζουν την πίεσή τους – Καμπανάκι από τους ειδικούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αθήνα: Όχημα παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μεσογείων

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Η Σία Κοσιώνη για την περιπέτεια της υγείας της: Τίποτα δεν είναι δεδομένο – Ο άνδρας μου ήταν ο φύλακας άγγελός μου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ για διορθώσεις σε λάθη πληρωμών στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αθήνα: Ένοχος ο γιατρός του Ιπποκράτειου που συνελήφθη με 3.000 ευρώ “φακελάκι”