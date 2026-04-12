Μαρτυρία για την πολυκατοικία που κατέρρευσε στην Κύπρο: “Το ταβάνι είχε μια τεράστια τρύπα, σίδερα κρέμονταν και έπεφταν τσιμέντα”

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία φίλης του 27χρονου Νιγηριανού, που ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Λεμεσό της Κύπρου χθες, για την κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κτίριο.

Η Τζοάννα Γιώρκατζη περιέγραψε στο philenews.com τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στην πολυκατοικία η οποία κατάρρευσε με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και τρεις να τραυματιστούν.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι, πέρσι, όταν πήγα σπίτι του, μου είπε: “Έλα να σε κεράσω ένα νερό μετά το τρέξιμο”. Πάντα του έλεγα όχι, γιατί έβλεπα την πολυκατοικία σε κακή κατάσταση. Μια μέρα, πήγα στο διαμέρισμά του και το ταβάνι ήταν τρυπημένο, με τα σίδερα να κρέμονται μέσα στο καθιστικό. Του είπα “Πώς ζείτε έτσι;”» είπε η φίλη του θύματος για την κατάσταση στην πολυκατοικία.

«Χθες πήγα και τον πήρα από το σπίτι και μετά τον άφησα, γύρω στη 1.00 το μεσημέρι. Πέρασαν δέκα λεπτά και μου έστειλε μήνυμα, με ευχαριστούσε που τον πήγα σπίτι. Στη συνέχεια, συνέβη το κακό», ανέφερε η φίλη του, συγκλονισμένη από τα τραγικά γεγονότα. «Τον καλούσα στο τηλέφωνο, αλλά δεν μου απαντούσε».

Η Τζοάννα αναφέρει επίσης ότι ο Στάνλεϊ και οι συγκάτοικοί του είχαν ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την κακή κατάσταση του διαμερίσματος: «Είχαν πει στον ιδιοκτήτη ότι το ταβάνι είχε πέσει και δεν υπήρχε ρεύμα. Χρησιμοποιούσαν κεριά για να βλέπουν. Το κρεβάτι του ήταν ένα στρώμα με παλιά ρούχα. Τα είχαν πει στον ιδιοκτήτη, όμως δεν έκανε τίποτα. Μόλις άνοιγε την πόρτα, το ταβάνι είχε μια τεράστια τρύπα, με σίδερα να κρέμονται στο καθιστικό και να πέφτουν τσιμέντα».

Η γυναίκα, συγκινημένη, τονίζει τον χαρακτήρα του 27χρονου λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που σεβόταν την Κύπρο, αγαπούσε τους Κύπριους και έκανε τα πάντα. «Πλήρωνε το ενοίκιο του στην ώρα του και ήθελε να είναι σωστός. Ξέρω ότι, στο διαμέρισμα, έμενε με άλλα δύο άτομα. Πάντα έλεγε στα παιδιά ότι πρέπει να πληρώνουν στην ώρα τους. Για να καταλάβετε το χαρακτήρα του, δεν έφυγε τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο, επειδή ήθελε να βοηθήσει τους άλλους. Ο Ραφαήλ (άτομο που μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο) που μου τα μετέφερε όταν τον πήρα τηλέφωνο, ήταν πολύ αναστατωμένος», λέει χαρακτηριστικά.

«Αν μέναμε μισή ώρα παραπάνω, ίσως να γλίτωνε»

«Σήμερα, που φεύγαμε από το τρέξιμο, επειδή είχαν πάρτι εκεί, μου είπε “δεν μένουμε ακόμα μισή ώρα;” και του είπα ότι βιάζομαι και πρέπει να φύγω να πάω σπίτι μου γιατί με περίμεναν. Μου απάντησε “δεν πειράζει, θα έρθω μαζί σου”. Αν μέναμε μισή ώρα παραπάνω, ίσως να γλίτωνε και αισθάνομαι πολύ άσχημα».

Υπενθυμίζεται ότι από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας, ανασύρθηκαν νεκροί δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.