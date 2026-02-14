MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό – Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα

THESTIVAL TEAM

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είπε σήμερα ότι η Ρωσία υφίσταται “εξωφρενικές απώλειες” στην Ουκρανία εκτιμώντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες σκοτώθηκαν περίπου 65.000 στρατιώτες της.

Ξεχωριστά, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο ίδιος χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ αρκετά ισχυρό ώστε η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του.

“Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο, τέσσερα, έξι χρόνια θα ισχύει το ίδιο”, εκτίμησε ο Ρούτε.

Επιπλέον, ο Ρούτε δήλωσε ότι κανένας στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι συζητά την πυρηνική αποτροπή με τη Γαλλία.

«Νομίζω ότι όλες οι συζητήσεις στην Ευρώπη που αποσκοπούν στη συλλογική ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής είναι κάτι καλό, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

