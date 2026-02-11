MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο – Τουλάχιστον 25 τραυματίες

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μακελειό σημειώθηκε σε σχολείο στον Καναδά, όπου μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP).

Η υπόθεση άρχισε να εξελίσσεται όταν η τοπική RCMP εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για εν ενεργεία δράστη στο σχολείο. Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου, που εξυπηρετεί τάξεις από την 7η έως τη 12η, καθώς και γειτονικού δημοτικού σχολείου, τέθηκαν άμεσα σε καθεστώς lockdown, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των αρχών.

Στο εσωτερικό του σχολείου εντοπίστηκαν έξι νεκροί, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη νεκροί βρέθηκαν σε κατοικία με τις Αρχές να εκτιμούν ότι και αυτό το συμβάν συνδέεται με το περιστατικό των πυροβολισμών στο σχολείο.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός εντός του σχολείου, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό».

Σύμφωνα με την RCMP, συνολικά εννέα είναι τα θύματα της επίθεσης, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 25. Δύο άτομα διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη, ωστόσο σημείωσαν πως ενδέχεται να μην καταστεί ποτέ δυνατό να εξακριβωθεί το κίνητρό του. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και δεύτερου υπόπτου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Καναδάς

