ΔΙΕΘΝΗ

Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με έργα τέχνης του 15ου και 16ου αιώνα εξαιτίας διαρροής

THESTIVAL TEAM

Μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στο διάσημο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, αφού αίθουσα με πολύτιμα έργα τέχνης πλημμύρισε εξαιτίας κάποιας διαρροής.

Συγκεκριμένα h γκαλερί Denon εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα στο Λούβρο, βρέθηκε πλημμυρισμένη σήμερα (13/2/2026) το πρωί και, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, το συμβάν οφείλεται σε διαρροή νερού.

H περιοχή όπου βρίσκεται η περίφημη Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι δεν φαίνεται να επηρεάστηκε.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές.

Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου 2025, όταν διαρροή νερού από τις αποχετεύσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.

