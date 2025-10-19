MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λούβρο: Οκτώ πολύτιμα αντικείμενα εκλάπησαν από ομάδα τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται

|
THESTIVAL TEAM

Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα ν από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λούβρο

