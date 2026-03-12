MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της κεντρικής Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους ενοίκους πολλών κτιρίων μιας συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το Ισραήλ.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Βηρυτού, ιδίως της συνοικίας Μπασούρα (…), βρίσκεστε κοντά σε εγκατάσταση που ανήκει στην τρομοκρατική Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας θα ενεργήσει ο στρατός» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

«Πρέπει να εκκενώσετε αμέσως το εν λόγω κτίριο καθώς και τα γειτονικά και να απομακρυνθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», πρόσθεσε, αναρτώντας και έναν χάρτη όπου εικονίζεται το κτίριο στο οποίο αναφέρεται, με κόκκινο περίγραμμα.

Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Λιβάνιος: Το Δημόσιο από αργοκίνητο καράβι γίνεται πολιτοκεντρικό με μετρήσιμες παρεμβάσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βούλα: Παραβίασε το κόκκινο ο 24χρονος στο θανατηφόρο τροχαίο με νεκρή 58χρονη – Δείοτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Το FBI προειδοποίησε τις αρχές της Καλιφόρνιας για πιθανές επιθέσεις με ιρανικά drones

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 43 λεπτά πριν

Δ. Νατσιός: Δέσμη προτάσεων πέντε σημείων για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής που “αποτελεί εθνική προτεραιότητα”

ΔΙΕΘΝΗ 23 λεπτά πριν

ΗΠΑ: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, νεκρός ο δράστης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εργασίες διαγράμμισης αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας