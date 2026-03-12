Λίβανος: Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της κεντρικής Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους ενοίκους πολλών κτιρίων μιας συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το Ισραήλ.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Βηρυτού, ιδίως της συνοικίας Μπασούρα (…), βρίσκεστε κοντά σε εγκατάσταση που ανήκει στην τρομοκρατική Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας θα ενεργήσει ο στρατός» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

«Πρέπει να εκκενώσετε αμέσως το εν λόγω κτίριο καθώς και τα γειτονικά και να απομακρυνθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», πρόσθεσε, αναρτώντας και έναν χάρτη όπου εικονίζεται το κτίριο στο οποίο αναφέρεται, με κόκκινο περίγραμμα.