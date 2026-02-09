MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας

Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν -μεταξύ των οποίων ένα παιδί- εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδει σήμερα το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί στρατιώτες διεξήγαγαν επίσης επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία, όπου αιχμαλώτισαν μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια.

Τρεις νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, είναι ο απολογισμός ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στην κοινότητα Γιανούχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ στη Γιανούχ, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού που είχε εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης, διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες.

Ο τέταρτος θάνατος σημειώθηκε στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην προαναφερθείσα τοποθεσία, υποστηρίζοντας ότι «εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ» ο οποίος «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και εργαζόταν για την ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης.

Σε ανακοίνωση της, η Χεζμπολάχ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας».

