Λίβανος: Γκανέζοι στρατιώτες της UNIFIL τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε η βάση τους στην πόλη Αλ Κάουζα
THESTIVAL TEAM
Μία θέση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) έγινε στόχος σήμερα, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν Γκανέζοι κυανόκρανοι, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Πληροφοριών (ΑΝΙ).
«Πολλά μέλη της δύναμης της Γκάνας (στη UNIFIL) τραυματίστηκαν αφού μπήκε στο στόχαστρο η θέση τους, στην πόλη Αλ Κάουζα», ανέφερε το λιβανέζικο πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε η επίθεση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σε εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδιας
- Δημήτρης Σκουλός για GNTM: Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε μεγάλες κουβέντες, τρώω μεγάλες μπουκιές
- Δ. Κουτσούμπας: Η έκθεση της ΟΓΕ και του ΕΕΤΕ συμβάλλει στον αγώνα των γυναικών για ειρήνη, ελευθερία, πολιτισμό, ισοτιμία