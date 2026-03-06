MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Γκανέζοι στρατιώτες της UNIFIL τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε η βάση τους στην πόλη Αλ Κάουζα

|
THESTIVAL TEAM

Μία θέση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) έγινε στόχος σήμερα, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν Γκανέζοι κυανόκρανοι, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Πληροφοριών (ΑΝΙ).

«Πολλά μέλη της δύναμης της Γκάνας (στη UNIFIL) τραυματίστηκαν αφού μπήκε στο στόχαστρο η θέση τους, στην πόλη Αλ Κάουζα», ανέφερε το λιβανέζικο πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε η επίθεση.

Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν: Οι Ευρωπαίοι θα είναι “νόμιμοι στόχοι” αν μπουν στον πόλεμο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται με το “Threesome” απόψε στο WE

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ιράν: Πλήθος κόσμου στην Τεχεράνη για την προσευχή της Παρασκευής παρά τον πόλεμο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Λιβάνιος για αυτοδιοικητικές εκλογές 2028: “Παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η στιγμή που οι IDF καταστρέφουν έξι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν ύποπτοι για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα και παρακολουθούνται