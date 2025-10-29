Ληστεία στο Λούβρο: Υπό κράτηση τέθηκε ένας από τους δύο συλληφθέντες

Υπό κράτηση τέθηκε ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο την Κυριακή (19/10).

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι «οργανωμένη ληστεία» και «εγκληματική συνεργασία», ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Οι ύποπτοι, που συνελήφθησαν στο Ρουασί και το Ομπερβιγιέ, ανακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 96ωρης κράτησής τους από την Μονάδα Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος στα κεντρικά γραφεία της δικαστικής αστυνομίας στο Παρίσι.

Οι δύο άνδρες «παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους», δήλωσε η Μπεκό σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο δικαστήριο του Παρισιού.

Ενώ οι δύο έχουν συλληφθεί, «δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό κράτηση όλα τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχαν συνένοχοι των δραστών μέσα στο μουσείο οι οποίοι τους βοήθησαν, ενώ τόνισε ότι η έρευνα για τη ληστεία στο Λούβρο είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο».