Λευκός Οίκος: Το πρωί του Μ. Σαββάτου οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν

Την ώρα που η εκεχειρία κρέμεται από μία κλωστή, η Καρολάιν Λέβιτ, Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στο Ισλάμαμπαντ.

Όπως ανέφερε, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ αποτελείται από τον Ειδικό Απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, από τον κ. Κούσνερ, ενώ επικεφαλής αναμένεται να είναι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

«Δεν έχουν αλλάξει οι κόκκινες γραμμές του προέδρου»

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στους δημοσιογράφους στη Ουάσινγκτον Καρολάιν Λέβιτ, «οι κόκκινες γραμμές του προέδρου, δηλαδή η παύση της εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, δεν έχουν αλλάξει».

Σχετικά με το σχέδιο του Ιράν

«Οι Ιρανοί αρχικά είχαν υποβάλει σχέδιο 10 σημείων που ήταν ουσιαστικά ανεύθυνο και εντελώς απαράδεκτο, τόσο ώστε ο πρόεδρος Τραμπ και η διαπραγματευτική του ομάδα το πέταξαν κυριολεκτικά στα σκουπίδια», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στην συνέχεια, η ίδια ανέφερε «Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εσφαλμένα ότι το σχέδιο αυτό ήταν αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την προθεσμία του προέδρου να πλησιάζει γρήγορα και τον αμερικανικό στρατό να αποδεκατίζει το Ιράν με κάθε ώρα που περνούσε, το καθεστώς αναγνώρισε την πραγματικότητα ενώπιον της διαπραγματευτικής ομάδας.

Στη συνέχεια, υπέβαλαν ένα πιο λογικό, εντελώς διαφορετικό και συνοπτικό σχέδιο. Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του αποφάσισαν ότι αυτό το νέο, τροποποιημένο σχέδιο αποτελούσε μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, η οποία θα ευθυγραμμιζόταν με τη δική μας πρόταση 15 σημείων», δήλωσε.

