Λευκός Οίκος: Η Ισπανία άκουσε το μήνυμα του Τραμπ δυνατά – Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε την Τετάρτη κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι οι Ισπανοί «χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά» και ότι «συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό».

Πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» τόνισε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους, είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», ανέφερε.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ», ήταν η απάντηση της ισπανικής κυβέρνησης στον Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας υπογράμμισε ότι είναι «μέλος-κλειδί του ΝΑΤΟ» και «μια εξαγωγική δύναμη της ΕΕ», σύμφωνα με την El Pais. «Η Ισπανία τηρεί τις δεσμεύσεις της, είναι αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για 195 χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, με τις οποίες διατηρούμε μια ιστορική και αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση. Εάν η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να την αναθεωρήσει, θα πρέπει να το κάνει σεβόμενη την αυτονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εστάλη από το πρωθυπουργικό γραφείο.

