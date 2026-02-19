Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκε ο αντιφρονών βετεράνος πολιτικός Μίκολα Στάτκεβιτς, αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στη φυλακή

Ο Λευκορώσος αντιφρονών Μίκολα Στάτκεβιτς, ο οποίος αρνήθηκε να απελαθεί στη Λιθουανία μετά την αποφυλάκισή του το 2025 και οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή, απελευθερώθηκε σήμερα αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ανακοίνωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

Ο Στάτκεβιτς ήταν ένας από τους 52 πολιτικούς κρατουμένους που αποφυλακίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την έκκληση που απηύθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο. Όλοι τους οδηγήθηκαν στα σύνορα με τη Λιθουανία αλλά ο Στάτκεβιτς ήταν ο μοναδικός που αρνήθηκε να φύγει από τη χώρα.

Ο 69χρονος Στάτκεβιτς είχε διεκδικήσει την προεδρία της Λευκορωσίας στις εκλογές του 2010, απέναντι στον Λουκασένκο. Συνελήφθη τον Μάιο του 2020 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας με την κατηγορία ότι «οργάνωσε ταραχές».

«Έπαθε εγκεφαλικό, όπως ανακάλυψα, στις 21 Ιανουαρίου. Όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο» είπε η σύζυγός του, Μαρίνα Αντάμοβιτς, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η Αντάμοβιτς ανάρτησε στο Facebook και μια φωτογραφία της όπου εμφανίζεται χαμογελαστή, να ακουμπά το κεφάλι στον ώμο του συζύγου της.

«Τώρα, το κύριο πρόβλημα είναι η ομιλία του, δύσκολα μιλάει. Για όλα τα υπόλοιπα, ελπίζω ότι θα περάσουν», πρόσθεσε.

Ο Στάτκεβιτς, βετεράνος πολιτικός και αντιφρονών, είχε συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και από το 1999 μέχρι σήμερα έχει περάσει πάνω από 10 χρόνια στη φυλακή.

«Αισθάνομαι ανακούφιση που είναι ελεύθερος και μπορεί να σφίξει στην αγκαλιά του τη σύζυγό του, που τον περίμενε για τόσο πολύ καιρό», πρόσθεσε η Τιχανόφσκαγια στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Περισσότεροι από 100 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν τον Δεκέμβριο και απελάθηκαν αμέσως στην Ουκρανία και τη Λιθουανία. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άλες Μπιαλιάτσκι, που είχε βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 2022, καθώς και οι αντιφρονούντες Μαρία Κολεσνίκοβα και Βίκτορ Μπαμπάρικο. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Viasna, στη Λευκορωσία υπάρχουν ακόμη περισσότεροι από 1.000 πολιτικοί κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ