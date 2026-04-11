Λαθρεπιβάτες κρέμονται από λεωφορείο εν κινήσει στη Βρετανία – Σοκαριστικό βίντεο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φαίνονται δύο άνδρες να είναι κρεμασμένοι στο πίσω μέρος αστικού λεωφορείου, ρισκάροντας τη σωματική τους ακεραιότητα, προκειμένου να γλιτώσουν το κόμιστρο που αντιστοιχεί σε περίπου 2 ευρώ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο διάρκειας 12 δευτερολέπτων, στο οποίο οι δύο άνδρες φαίνονται να κρατιούνται από το όχημα ενώ αυτό κινείται με ταχύτητα περίπου 48 χλμ./ώρα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κάμερα σε αμάξι που ακολουθεί, οι ίδιοι κατέβηκαν από το λεωφορείο, μόνο όταν αυτό αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω της κυκλοφορίας.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι επιβάτης σε όχημα που ακολουθούσε κατέγραφε τη σκηνή, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας κάλυψε το πρόσωπό του με το χέρι, ενώ ο άλλος τράβηξε την κουκούλα του για να μην αναγνωριστεί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η πρακτική αυτή, γνωστή ως «bus surfing», χρησιμοποιείται από ορισμένους επιβάτες για να αποφύγουν την πληρωμή εισιτηρίου.

Το κόστος για ένα εισιτήριο ενηλίκου ανέρχεται σε 1,75 λίρες ανά διαδρομή, δηλαδή περίπου 2 ευρώ.

Κάτοικος της περιοχής σχολίασε ότι οι λακκούβες που έχουν οι δρόμοι θα μπορούσαν να θέσουν τις ζωές των παράνομων επιβατών σε κίνδυνο.

«Ειλικρινά, η δύναμη που απαιτείται για να κρατηθούν ενώ το λεωφορείο κινείται είναι εντυπωσιακή. Όμως μια λακκούβα θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ άσχημη κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

