Κύπρος: Ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε με… κράνος και ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές – Δείτε βίντεο

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου εξήγγειλε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου στην Κύπρο, εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Sigma φορώντας κράνος και λέγοντας πως «είμαστε σε πόλεμο με το σύστημα».

Η επιλογή του κράνους δεν ήταν απλώς γκάτζετ ή στυλιστική άποψη. Ήταν δήλωση. Ο ίδιος επέλεξε να παρουσιάσει την κάθοδό του στις βουλευτικές εκλογές ως σύγκρουση με ένα «σύστημα» γενικώς και αορίστως, θέλοντας να προβάλλει την εικόνα του ανθρώπου που δέχεται πυρά και άρα χρειάζεται προστασία.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η δημόσια ρητορική των τελευταίων ημερών για την υπόθεση του γραφείου – έπαυλη στη Λεμεσό. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση συμβολαίων παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, επικαλέστηκε τον κίνδυνο από τη δημοσίευση της διεύθυνσης και είπε ότι δέχεται «δεκάδες απειλητικά μηνύματα» για τη ζωή του.

«Πρέπει να με ψηφίσετε εσείς»

Παρά την επισημοποίηση της υποψηφιότητας του, ο Φειδίας Παναγιώτου επιμένει ότι δεν θέλει να εμφανιστεί ως αρχηγός που απλώς ανακοινώνει λίστα. Στο μήνυμά του λέει ότι «πρέπει να με ψηφίσετε εσείς για να είμαι υποψήφιος», παραπέμποντας σε εσωτερική διαδικασία επιλογής.

Έχει πει ότι οι εσωτερικές εκλογές στο κόμμα «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» για την επιλογή υποψηφίων θα γίνουν 5 με 7 Μαρτίου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του κινήματος, με 194 υποψηφιότητες να έχουν ήδη κατατεθεί στο σύστημα.

Το κόμμα, το όνομα και τα «νομικά ψιλά γράμματα»

Η προσπάθεια πολιτικής καθόδου του Φειδία στις βουλευτικές εκλογές δεν έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσει και τα γραφειοκρατικά προβλήματα.

Το αρχικό όνομα «Άμεση Δημοκρατία» απορρίφθηκε επειδή περιγράφει σύστημα διακυβέρνησης και όχι διακριτό πολιτικό σχηματισμό. Υποβλήθηκε αναθεωρημένη αίτηση ως «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», η οποία πήρε προσωρινή έγκριση, με εκκρεμότητα τη νομική αποσαφήνιση του ρόλου ηγεσίας που δηλώνει ότι θα έχει ο ίδιος, αφού ο τίτλος «συντονιστής» δεν αναγνωρίζεται από τη σχετική νομοθεσία για εγγραφή κόμματος. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποίησε τον τίτλο προσωρινός πρόεδρος.

Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο είναι προγραμματισμένες για 24 Μαΐου 2026. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στις 6 Μαΐου, ενώ η Βουλή προβλέπεται να διαλυθεί στις 23 Απριλίου, με το σχετικό διάταγμα να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα στις 24 Απριλίου.

Μπορεί να στοιχίσει €6 εκατομμύρια

Υπάρχει ένα πρακτικό, καθόλου μικρό ζήτημα που είναι η διπλή ιδιότητα. Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι, από τις ευρωεκλογές του 2004 και μετά, η ιδιότητα του ευρωβουλευτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους εθνικού κοινοβουλίου. Με απλά λόγια, αν εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν μπορεί να κρατήσει την έδρα στις Βρυξέλλες. Αν εγκαταλείψει την έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή εξελέγη ως ανεξάρτητος θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές εκλογές στην Κύπρο για την εκλογή ενός ευρωβουλευτή. Κάτι τέτοιο υπολογίστηκε ότι θα στοιχίσει €6 εκατομμύρια.

Με ανοιχτούς λογαριασμούς

Το timing της υποψηφιότητας μόνο τυχαίο δεν είναι. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τις καταγγελίες γύρω από το «γραφείο» του στη Λεμεσό και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, ενώ υπενθυμίζονται και οι αντιδράσεις για παλαιότερες δηλώσεις του σε podcast, όπου χρησιμοποίησε προσβλητικό χαρακτηρισμό για άτομα με νοητική αναπηρία. Ο ίδιος απαντά πολιτικά με έναν τρόπο που τον βολεύει επικοινωνιακά. Μεταφέρει τη συζήτηση από το «τι ακριβώς έγινε» στο «με κυνηγούν γιατί με φοβούνται». Το κράνος στην τηλεόραση έδεσε, επικοινωνιακά, με αυτή την αφήγηση.