Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται σε email που η Κομισιόν έστειλε προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν προβλέπουμε άμεση επίπτωση στην ασφάλεια της τροφοδοσίας σε πετρέλαιο», αναγράφεται στο email της Κομισιόν.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 9% σήμερα την ώρα που η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Χορμούζ έχει διαταραχθεί από τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου.

Η Κομισιόν ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να γνωστοποιήσουν τις δικές τους εκτιμήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προμηθειών σήμερα, σύμφωνα με το email.

Παράλληλα η Κομισιόν σχεδιάζει να συγκαλέσει εντός των προσεχών ημερών συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το πετρέλαιο, η οποία διευκολύνει τον συντονισμό ανάμεσα σε εκπροσώπους κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ σε περίπτωση προβλημάτων τροφοδοσίας.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν αυξημένες τις επόμενες ημέρες καθώς θα αξιολογείται ο αντίκτυπος της σύρραξης στην Μέση Ανατολή, κυρίως στις ροές του πετρελαίου μέσα από τα Στενά του Χορμούζ, από όπου διέρχεται περισσότερο του ενός πέμπτου του πετρελαίου παγκοσμίως.

