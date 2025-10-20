Κλοπή στο Λούβρο: Το μουσείο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

Η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου διέψευσε πως επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία για να της αναθέσει να ερευνήσει την πρωτοφανή κλοπή κοσμημάτων, που έγινε χθες Κυριακή.

Η κλοπή κοσμημάτων τεράστιας αξίας από την εποχή του Ναπολέοντα μέσα από το μουσείο του Λούβρου είναι γεγονός και όλος ο πλανήτης αναρωτιέται πώς οι αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους δράστες που φαίνεται να έδρασαν με μεγάλη ακρίβεια.

Κι ενώ η αστυνομία στη Γαλλία έχει αναλάβει επίσημα τις έρευνες, μια ανακοίνωση της ισραηλινής εταιρείας πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, «άναψε φωτιές».

Η εταιρεία γνωστοποίησε πως το μουσείο του Λούβρου ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση μιας κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019». Για την ιστορία, τον Νοέμβριο του 2019 είχε γίνει κλοπή στο μουσείο Grünes Gewölbe στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία και μεταξύ των δεκάδων κλοπιμαίων ήταν ένα διαμάντι 49 καρατίων.

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς…», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, διευθύνων σύμβουλος της CGI Group.

Η εταιρεία CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησίας του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

«Η διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», δήλωσε, σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το AFP στην Ιερουσαλήμ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διευκρίνισε πως «το αίτημα έγινε μέσω ενός ενδιάμεσου εξ ονόματος του Λούβρου και άλλων οντοτήτων, ιδίως ασφαλιστικών εταιρειών».

«Δεν επικοινωνήσαμε με κανέναν», επέμεινε η διεύθυνση του Λούβρου.

