Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό – Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στη Χάιφα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό και ιρανική πυραυλική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχεύει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ εικόνες δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ξέσπασε φωτιά στο διυλιστήριο Bazan, πιθανότατα μετά από πυραυλικό πλήγμα από το Ιράν ή και τη Χεζμπολάχ.

