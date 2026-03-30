Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό – Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στη Χάιφα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό και ιρανική πυραυλική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχεύει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ εικόνες δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη.

🔴 Latest rocket barrage causes damage to Haifa’s Bazan oil refinery, no injuries reported pic.twitter.com/YKAEuTatVw March 30, 2026

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ξέσπασε φωτιά στο διυλιστήριο Bazan, πιθανότατα μετά από πυραυλικό πλήγμα από το Ιράν ή και τη Χεζμπολάχ.