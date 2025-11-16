Καναδάς: Κρίσιμη στιγμή για τον Κάρνεϊ – Πρέπει να ξεπεράσει τον “σκόπελο” του προϋπολογισμού για να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές

Αντιμέτωπη με μια καθοριστική στιγμή έρχεται τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Μαρκ Κάρνεϊ στον Καναδά, καθώς η Βουλή των Κοινοτήτων θα ψηφίσει για το σχέδιο προϋπολογισμού που θα αυξήσει τον δανεισμό για την ενίσχυση των δαπανών για τον στρατό και τις υποδομές.

Ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο προκήρυξης νέων εκλογών. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Φιλελεύθερου Κόμματος του Κάρνεϊ κατέχει 170 έδρες, δύο λιγότερες από την απόλυτη πλειοψηφία, και μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πώς θα ψήφιζαν όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Η Ελίζαμπεθ Μέι, η μόνη εκλεγμένη βουλευτής των Πρασίνων, ανέφερε ότι “προς το παρόν, είμαι κατά” του προϋπολογισμού. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη. “Είμαι σε δίλημμα, προφανώς, και εξακολουθώ να μιλάω με υπουργούς και εκπροσώπους από το γραφείο του πρωθυπουργού και άλλους, για να δω τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι αύριο το απόγευμα ώστε να επηρεαστεί η ψήφος μου”, είπε η ίδια.

Το δημοσιονομικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε στις 4 Νοεμβρίου, προβλέπει επιπλέον ελλείμματα 167,3 δισ. καναδικών δολαρίων (119 δισ. δολάρια ΗΠΑ) σε διάστημα πέντε ετών, σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνητικές προβλέψεις. Η κυβέρνηση του Κάρνεϊ έχει δεσμεύσει σημαντικές αυξήσεις δαπανών για την άμυνα, τη στέγαση και νέα έργα, όπως επεκτάσεις λιμένων, ώστε να βοηθήσει τη χώρα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγικές της αγορές πέραν των ΗΠΑ.

Αν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να βρει τις απαιτούμενες δύο ψήφους από την αντιπολίτευση για να στηρίξει τον προϋπολογισμό, θα μπορούσε παρ’ όλα αυτά να επιβιώσει εφ’όσον τουλάχιστον τέσσερα μέλη της αντιπολίτευσης απέχουν από την ψηφοφορία.

Οι Φιλελεύθεροι του Κάρνεϊ κέρδισαν τη λαϊκή ψήφο και τις περισσότερες έδρες στις εκλογές του Απριλίου, στη διάρκεια των οποίων κυριάρχησε μεταξύ άλλων το ζήτημα των δασμών του Ντόναλντ Τραμο. Εντούτοις, οι περισσότερες τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν τους Φιλελεύθερους σε μικρή απόσταση από το Συντηρητικό Κόμμα του Πιερ Πουαλιέβρ.