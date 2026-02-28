MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

“Καμία επαφή με τον Χαμενεΐ, αυξανόμενες ενδείξεις ότι σκοτώθηκε”, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ

THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές. Αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Το Κανάλι 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

Η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι «δεν υπάρχει καμία επαφή» με τον Χαμενεΐ και η κατάστασή του είναι άγνωστη.

Πηγή: newsbeast.gr

Αλί Χαμενει Ιράν

