MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι όροι του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και οι πιθανές παραχωρήσεις

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν έχει διατυπώσει μια σειρά επίσημων και αδιάλλακτων απαιτήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο Channel 12.

Συγκεκριμένα, οι ιρανικές αρχές ζητούν σαφείς εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες δεν θα ξαναρχίσουν, καθώς και μια νέα ρύθμιση για τα Στενά του Ορμούζ που θα το θέτει ουσιαστικά υπό ιρανικό έλεγχο.

Το Channel 12 αναφέρει ότι το Ιράν απαιτεί επίσης το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πού είναι πρόθυμη να κάνει πίσω η Τεχεράνη

Ωστόσο, μια ξεχωριστή αναφορά του Channel 12 υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη ενδέχεται επίσης να σηματοδοτεί ιδιωτικά κάποια περιορισμένη ευελιξία στις συνομιλίες, και παρουσιάζει αυτό που περιγράφει ως τις αρχικές διαπραγματευτικές θέσεις του Ιράν, όπως τις αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να παραθέτει πηγές.

Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, το Ιράν ενδέχεται να είναι διατεθειμένο να αναστείλει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να «μειώσει» τον εμπλουτισμό ουρανίου και να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τα αποθέματά του σε ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60%.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στους εναπομείναντες φυγοκεντρωτές και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ομάδων-αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και των ιρακινών πολιτοφυλακών.

Πηγή: ertnews.gr

Ιράν Ισραήλ Μέση Ανατολή

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

