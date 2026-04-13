Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε πέντε διοικητές και 250 μαχητές της Χεζμπολάχ
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε πέντε διοικητές της Χεζμπολάχ σε μαζικά και ταυτόχρονα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου την προηγούμενη Τετάρτη, καθώς και περισσότερους από 250 μαχητές του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.
Από τη λιβανική πλευρά το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 350 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.200 τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιδρομές, πρωτοφανείς από την έναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Μαρτίου.
“Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλέον ότι περισσότεροι από 250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν στα πλήγματα που εξαπολύθηκαν στη Βηρυτό, στη Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.
Την Παρασκευή ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει έναν πρώτο απολογισμό, στον οποίο έκανε λόγο για περισσότερους από 180 μαχητές νεκρούς στις 8 Απριλίου.
Παράλληλα επεσήμανε ότι σε αυτά τα πλήγματα σκοτώθηκαν και πολλοί διοικητές της Χεζμπολάχ: τρεις διοικητές της μονάδας Πληροφοριών, ο επικεφαλής του “γενικού επιτελείου επιμελητειακής υποστήριξης” Χάσαν Νάσερ καθώς και ο Αμπού Μοχάμεντ Χαμπίμπ “αναπληρωτής διοικητής της μονάδας πυραύλων”.
Η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Γκουτέρες: “Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Μέση Ανατολή” – Έκκληση για συνέχιση των συνομιλιών και αυστηρή τήρηση της εκεχειρίας
- Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Όταν έχεις χωρίσει και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν
- Η αστροναύτης του Artemis II ξανασμίγει με το σκυλάκι της μετά από ημέρες – Το συγκινητικό στιγμιότυπο που έγινε viral – Δείτε βίντεο