Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για επίθεση σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη – Δείτε βίντεο
Στόχος επίθεσης έγινε το νοσοκομείο Γκάντι στη βόρεια Τεχεράνη, τη δεύτερη ημέρα της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
«Το νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης δέχτηκε επίθεση από σιωνιστικές-αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές», αναφέρει το ISNA.
Πρακτορεία ειδήσεων δημοσιεύουν βίντεο, σημειώνοντας ότι δείχνει το εσωτερικό του νοσοκομείου. Στο βίντεο διακρίνονται συντρίμμια στο πάτωμα ανάμεσα σε αναπηρικά αμαξίδια.
Δείτε βίντεο:
🚨 Trump and Netanyahu's new crime: Attack on #Gandhi Hospital in Tehran, #Iran.
Nurses are transferring babies. pic.twitter.com/M0z3CxwkU2— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 1, 2026
