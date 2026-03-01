MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για επίθεση σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στόχος επίθεσης έγινε το νοσοκομείο Γκάντι στη βόρεια Τεχεράνη, τη δεύτερη ημέρα της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Το νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης δέχτηκε επίθεση από σιωνιστικές-αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές», αναφέρει το ISNA.

Πρακτορεία ειδήσεων δημοσιεύουν βίντεο, σημειώνοντας ότι δείχνει το εσωτερικό του νοσοκομείου. Στο βίντεο διακρίνονται συντρίμμια στο πάτωμα ανάμεσα σε αναπηρικά αμαξίδια.

Δείτε βίντεο:

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

