ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την τέταρτη ημέρα της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορούσε να διευκρινιστεί ποιές περιοχές της πόλης επλήγησαν, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του AFP.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην Καράτζ, στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως και στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα του Ιράν.

