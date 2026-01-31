Ιράν: Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. την ώρα που τα σύννεφα πολέμου πυκνώνουν ξανά στον Κόλπο.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο Λαριτζανί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. January 31, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή, και ενώ η τεράστια αρμάδα των ΗΠΑ έφτανε στη Μέση ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν θέλει να «συνάψει μια συμφωνία» με τις ΗΠΑ.



«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Όταν τον ρώτησαν εάν είχε δώσει στους Ιρανούς μια προθεσμία, ο Τραμπ απάντησε “ναι” χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.



Αφού πρώτα προειδοποίησε ότι ο “χρόνος τελειώνει” πριν από μια επίθεση κατά της Τεχεράνης, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι “ελπίζει” να μην πρέπει να πλήξει το Ιράν, το οποίο πιέζεται ταυτόχρονα να συνάψει μια συμφωνία για τα πυρηνικά.



Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόσυρση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, τον περιορισμό του αποθέματος των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και την αλλαγή πολιτικής έναντι ορισμένων ένοπλων ομάδων στην περιοχή.



Πέπλο μυστηρίου με τις εκρήξεις



Οι δηλώσεις Λαριτζανί για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έγιναν την ίδια ώρα που επικρατεί ένα πέπλο μυστηρίου με τις εκρήξεις στο Ιράν.



Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, οφείλεται σε διαρροή αερίου, υποστήριξε νωρίτερα ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.



“Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (…) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη”, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθοράς.