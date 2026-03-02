MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν-Αλί Λαριτζανί: Το Ιράν θα πολεμήσει “όποιο και αν είναι το τίμημα”

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για έναν μακρύ πόλεμο», κατά την τρίτη ημέρα της σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι προετοιμασμένο για έναν μακρύ πόλεμο», έγραψε στο Χ ο Αλί Λαριτζανί, το ισχυρότερο μέλος της ιρανικής ηγεσίας, αφού προηγουμένως απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν θα πολεμήσει «όποιο και αν είναι το τίμημα» για να αμυνθεί, έγραψε ο Αλί Λαριτζανί.

«Θα υπερασπισθούμε με πάθος τον από έξι χιλιάδες χρόνια πολιτισμό μας όποιο και αν είναι το τίμημα και θα κάνουμε τους εχθρούς μας να μετανιώσουν το σφάλμα που έκαναν στις εκτιμήσεις τους», προειδοποίησε στα αγγλικά στο Χ ο Αλί Λαριτζανί

Ιράν

