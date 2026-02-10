ΗΠΑ: Μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (09/02) σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλα εννέα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cbsnews, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με πολλά οχήματα, μεταξύ των οποίων και κλιμακοφόρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους και στο υπόγειο.

BREAKING | Multiple Injuries After Residences Engulfed in Flames

Firefighters now have six hoses, a tower ladder, and a ladder pipe in operation. Searches are delayed due to heavy fire. The total patient count has increased to eight, with one critically injured civilian… pic.twitter.com/Qe3Bgw1AwN — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) February 10, 2026

Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο.

Στο υπόγειο εντοπίστηκε μία 34χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά.

🚨 At least 9 injured, including 2 firefighters, after a 4-alarm fire tore through a Queens, New York home. pic.twitter.com/Q1cm5fufdF — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) February 10, 2026

Η Αστυνομία ανέφερε πως έξι άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με ένα άτομο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τέλος, η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς.