ΗΠΑ και Ιράν άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας εν μέσω πολέμου: Επαφές μεταξύ Γουίτκοφ και Αραγτσί

Απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν φαίνεται να ενεργοποιήθηκε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών πηγών, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή άμεση επαφή μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Axios, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Ανταλλαγή μηνυμάτων για τον τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απέστειλε γραπτά μηνύματα στον Αμερικανό απεσταλμένο, τα οποία επικεντρώνονταν κυρίως σε προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα μηνύματα ανταλλάχθηκαν ούτε το ακριβές περιεχόμενό τους, ενώ παραμένει ασαφές κατά πόσο οι επαφές αυτές έχουν ουσιαστικό διαπραγματευτικό χαρακτήρα.

Νωρίτερα, η ιστοσελίδα Drop Site News είχε μεταδώσει ότι ο Στιβ Γουίτκοφ είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον Αραγτσί, υποστηρίζοντας – με βάση Ιρανούς αξιωματούχους – ότι τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου αγνοήθηκαν. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι στην πραγματικότητα ο Αραγτσί ήταν εκείνος που επιδίωξε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν βρίσκονται σε συνομιλίες» με το Ιράν.

Τραμπ: «Θέλουν να κάνουν συμφωνία»

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με την αμερικανική πλευρά, αν και – όπως τόνισε – παραμένει ασαφές ποιοι ακριβώς εκπροσωπούν την Τεχεράνη στις επαφές.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του για το κατά πόσο το Ιράν είναι πραγματικά έτοιμο για μια συμφωνία, ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι «μερικές φορές προκύπτουν καλά αποτελέσματα» από τέτοιες διαδικασίες.

Διαφωνίες για τους όρους ειρήνης

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε παράλληλα το αίτημα της Τεχεράνης για «αποζημιώσεις» στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εξετάσει μια συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και να αξιοποιήσει τα έσοδα από το πετρέλαιό του.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος παίρνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν δημόσια ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε σε ΗΠΑ και Ισραήλ να ανασυνταχθούν στρατιωτικά.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ασαφές ποιος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στην ιρανική ηγεσία μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αραγτσί συντονίζεται στενά με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί ως ο «de facto» πολιτικός ηγέτης της χώρας στη μεταβατική περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δεν θεωρείται ο τελικός αποφασίζων για μια πιθανή συμφωνία, Αμερικανοί αξιωματούχοι τον αντιμετωπίζουν ως βασικό συνομιλητή, τόσο λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του σε διεθνείς επαφές όσο και επειδή παραμένει ένα από τα λίγα κορυφαία στελέχη της ιρανικής ηγεσίας που βρίσκονται ακόμη ενεργά στο προσκήνιο.