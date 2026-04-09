Ιερουσαλήμ: Η στιγμή που ανοίγουν οι πύλες στον Ναό της Αναστάσεως μετά από 40 ημέρες – Δείτε βίντεο

Ο Ναός της Αναστάσεως άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά μετά από 40 μέρες που παρέμενε κλειστός λόγω των περιορισμών που υπήρχαν λόγω πολέμου, μετά την επικαιροποίηση των οδηγιών για τους χώρους λατρείας στην Ιερουσαλήμ από την ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι, μετά την αλλαγή στην αμυντική πολιτική και την επικαιροποίηση των οδηγιών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού, ως επακόλουθο της κατάπαυσης με το Ιράν με το Ιράν, οι ιεροί χώροι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για επισκέψεις και προσευχή.

Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, ο Ναός της Αναστάσεως και το Όρος του Ναού. Η αστυνομία ανέφερε ότι, ενόψει αυξημένης κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες αστυνομικοί, άνδρες της συνοριοφυλακής και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των πιστών και των επισκεπτών και να διατηρηθεί η ελευθερία λατρείας, με παράλληλη αυστηρή τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στην Ιερουσαλήμ, Κώστας Νούσης το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελέστηκε η ακολουθία του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη και τους αγιοταφίτες Πατέρες, ενώ ήδη στον Ναό της Αναστάσεως έχει μεταβεί αρκετός κόσμος.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα αλλάξει κάτι σχετικά με την τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως και τον αριθμό των αγιοταφιτών πατέρων που θα βρίσκονται εντός του ναού. Σήμερα ή αύριο αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Πατριαρχείου με την αστυνομία της παλιάς πόλης για να υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη απόφαση κατά την διάρκεια της τελετής αναμένεται βρίσκονται εντός του Ιερού Ναού ο Πατριάρχης, 15 αγιοταφίτες πατέρες, ενώ υπάρχει πρόβλεψη να παραστεί και ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα.