Η Τεχεράνη υπέδειξε ότι ο γιος του Χαμενεΐ επελέγη ως ανώτατος ηγέτης

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν υπέδειξε σήμερα ότι επέλεξε τον γιό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Μοτζτάμπα, ως διάδοχό του.

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχισθεί», δήλωσε ο αγιατολάχ Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, μέλος του συμβουλίου των ιερωμένων που είναι αρμόδιο να εκλέξει ένα νέο ηγέτη, σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ψήφος ερρίφθη και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκεβαρί χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου των Ειδικών, ο Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης-, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ένας άλλος ιερωμένος, ο Αχμάντ Αλαμολχόλντα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να στοχοθετεί ανώτερους ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον Αμπολκασέμ Μπαμπαϊάν, τον προσφάτως διορισμένο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε χθες, Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

