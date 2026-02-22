MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη, λέει Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θέμα ωρών είναι η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, όπως υποστηρίζει ο πρώην πράκτορας της CIA Τζον Κυριάκου, ο οποίος επικαλείται πηγή από τον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο Julian Dorey Podcast, ο Κυριάκου είπε ότι η Ουάσιγκτον έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για την επίθεση στο Ιράν, αναφέροντας ότι ένας πρώην συνάδελφός του, ο οποίος βρισκόταν πρόσφατα μέσα στον Λευκό Οίκο, τού είπε ότι επίκειται επίθεση, ανεξάρτητα από τα επίσημα χρονοδιαγράμματα που δημοσίευσε η κυβέρνηση.

«Έχω έναν φίλο, πρώην αξιωματικό της CIA, που ήταν στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί και μιλούσε με τους φίλους του, και λέει ότι έχει ληφθεί απόφαση οι ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε ο Κυριάκου.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κυριάκου, η πηγή του ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

