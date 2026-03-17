Επιδημία μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο στη Βρετανία μετά από πάρτι – Δύο νεκροί και 11 σε σοβαρή κατάσταση

Δύο νέοι άνθρωποι, ηλικίας 18 έως 21 ετών, έχασαν τη ζωή τους μετά από ξέσπασμα μηνιγγίτιδας, ενώ ένας από τους νεκρούς ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, άλλα 11 άτομα από την περιοχή του Καντέρμπουρι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι νεαρής ηλικίας, μεταξύ 18 και 21 ετών, και αρκετοί φοιτούν στο πανεπιστήμιο.

Η επιδημία φέρεται να συνδέεται με νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπερι, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι στις αρχές Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει δημσοίευμα της DailyMail, αυξάνονται τα ερωτήματα για το γιατί οι αρμόδιοι προειδοποίησαν για τη συρροή κρουσμάτων μόνο αφού οι φοιτητές είχαν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους για τη Γιορτή της Μητέρας, ενώ υπάρχει και «πιθανό κρούσμα στο Λονδίνο».

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δύο νεκρούς ήταν φοιτητής του ιδρύματος. Παράλληλα, περισσότεροι από 30.000 φοιτητές, μέλη του προσωπικού και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) για την κατάσταση και τα μέτρα πρόληψης.

Η μηνιγγίτιδα, όπως υπενθυμίζουν οι αρχές, είναι λοίμωξη των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Προληπτικά μέτρα και οδηγίες

Εκπρόσωπος της UKHSA δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει η χορήγηση αντιβιοτικών σε ορισμένους μαθητές και φοιτητές της περιοχής, ενώ το στέλεχος της νόσου δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σε επιστολή που απέστειλε η υπηρεσία προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ, τονίζεται ότι όσοι διαμένουν ή εργάζονται σε συγκεκριμένα κτίρια της πανεπιστημιούπολης πρέπει να λάβουν αντιβιοτικά «χωρίς καθυστέρηση».

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο υπογραμμίζει: «Η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ομάδες δημόσιας υγείας για την παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι φοιτητές και οι νέοι ενήλικες ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς τα βακτήρια της νόσου μεταδίδονται πιο εύκολα σε χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν, σπουδάζουν και κοινωνικοποιούνται σε στενή επαφή. Η πρόληψη και η ενημέρωση, τόνισε, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τη μείωση των κρουσμάτων.

