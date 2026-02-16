Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία – Πληροφορίες για τραυματίες

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή. Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες.



Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Brig, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.