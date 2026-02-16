MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία – Πληροφορίες για τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή. Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Brig, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

Ελβετία

