Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία – Πληροφορίες για τραυματίες
THESTIVAL TEAM
Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή. Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες.
Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Brig, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.
16.02.2026 – 07h00, Goppenstein, déraillement d'un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d'informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl— Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα από τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα Τζαβέντ Ασλάμ
- Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 71χρονου που έπαθε ανακοπή στη δυτική Θεσσαλονίκη
- Γιώργος Λιάγκας κόλαφος για Στέφανο Παπαδόπουλο: “Είναι θεόφαλτσος – Ξεφτιλίζει τον εαυτό του, δεν ντρέπεται καθόλου;”