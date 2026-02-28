MENOY

Εκρήξεις σε πολλές πόλεις του Ιράν: Μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα της Τεχεράνης, εγκαταλείπουν οι κάτοικοι – Δείτε βίντεο

Εκρήξεις ακούγονται και σε άλλες πόλεις του Ιράν, εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε το FARS.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, εκρήξεις έχουν ακουστεί στην Ισφαχάν, την Κομ, την Καράζ και την Κερμανσάχ, ενώ το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.

Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.

