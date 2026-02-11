MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Διαρρήκτης στην Τουρκία άνοιξε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και διέφυγε με… γαϊδούρι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μια διάρρηξη που θα μείνει στην ιστορία για το «όχημα» διαφυγής που χρησιμοποίησε ο δράστης, σημειώθηκε στην Τουρκία.

Ο 26χρονος κλέφτης που χτύπησε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια, αρχικά χρησιμοποίησε κλαρκ για να σπάσει την είσοδο της επιχείρησης και να αρπάξει χρυσά κοσμήματα.

Στη συνέχεια, όμως, για τη διαφυγή του χρησιμοποίησε έναν… γάιδαρο, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Ο 26χρονος M.Ç. συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη διάρρηξη με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.

Δείτε βίντεο:

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πύλος: “Ήμουν νευριασμένος, τον χτύπησα με το γκλοπ και μετά με τα χέρια” λέει ο 25χρονος που επιτέθηκε στον κουρέα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Ο Μισεουί μπαίνει στην “εξίσωση” ενόψει Βόλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του στο κέντρο – Βίντεο ντοκουμέντο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραμπ: Θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό εάν δεν συμφωνήσουμε με το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Το ΠΑΣΟΚ ο μεγάλος εχθρός του Μητσοτάκη – Πλήθος κόσμου στην κοπή πίτας του κόμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron, έργο με πολλαπλά οφέλη ο Κάθετος Διάδρομος