Διαρρήκτης στην Τουρκία άνοιξε κοσμηματοπωλείο με κλαρκ και διέφυγε με… γαϊδούρι – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Μια διάρρηξη που θα μείνει στην ιστορία για το «όχημα» διαφυγής που χρησιμοποίησε ο δράστης, σημειώθηκε στην Τουρκία.
Ο 26χρονος κλέφτης που χτύπησε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια, αρχικά χρησιμοποίησε κλαρκ για να σπάσει την είσοδο της επιχείρησης και να αρπάξει χρυσά κοσμήματα.
Στη συνέχεια, όμως, για τη διαφυγή του χρησιμοποίησε έναν… γάιδαρο, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.
Ο 26χρονος M.Ç. συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη διάρρηξη με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.
Δείτε βίντεο:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια
- Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου: “Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!”
- Δεν “λυγίζει” η απατημένη πρώην σύντροφος του Ολυμπιονίκη που έκλαιγε on air για να τον συγχωρέσει – Απάντησε και ήταν απόλυτη