Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες στον Λίβανο: “Το Ισραήλ διέπραξε σφαγή στις τελευταίες επιθέσεις” λέει ο πρόεδρος της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τις «μεγαλύτερες επιθέσεις» από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στο Λίβανο, ενώ τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε κωμοπόλεις και πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το BBC.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Avichay Adraee, δήλωσε σε ανακοίνωση στο X ότι «μέσα σε 10 λεπτά και σε διάφορες περιοχές ταυτόχρονα» ο στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις «στοχεύοντας περίπου 100 αρχηγεία και στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στη Χεζμπολάχ».

Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος δήλωσε ότι ο IDF θα «εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία» και θα συνεχίσει να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε τις επιδρομές χωρίς διακοπή».

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν αναφορές για μεγάλο αριθμό θυμάτων σε ολόκληρο τον Λίβανο, με τα νοσοκομεία να έχουν κατακλυστεί και πολλούς ανθρώπους να πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, μετά από μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, τον νότιο Λίβανο και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Η προεδρία του Λιβάνου ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «σφαγή» στις τελευταίες επιθέσεις στη χώρα. «Το Ισραήλ έχει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση», πρόσθεσε η Βηρυτός.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε από τη μεριά του ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο έχουν ως αποτέλεσμα έως τώρα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά θύματα από επίθεση, η οποία είχε ως στόχο μια κηδεία στο Σαμσχτάρ, στην επαρχία Μπαάλμπεκ-Χερμέλ, που βρίσκεται στην κοιλάδα της Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί από το συγκεκριμένο πλήγμα είναι τουλάχιστον δέκα.

Η κοιλάδα Μπεκάα θεωρείται ένα από τα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ιατρικό Κέντρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού ανέφερε ότι χρειάζεται αιμοδοσίες από άτομα όλων των ομάδων αίματος, καθώς οι υγειονομικές Αρχές προσπαθούν να ανταποκριθούν στο τεράστιο κύμα ισραηλινών επιθέσεων κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

«Πρόκειται πραγματικά για κάτι άνευ προηγουμένου, ίσως από το 1982 και την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο εκείνη την εποχή. Σε διάστημα 10 λεπτών πραγματοποιήθηκαν 100 αεροπορικές επιδρομές, πολλές από τις οποίες στόχευαν περιοχές στη Βηρυτό που παραδοσιακά δεν θεωρούνταν ότι είχαν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ», αναφέρει ανταποκρίτρια του Al Jazeera.

