Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν ισχυρίζονται ότι παραβίασαν τα email του διευθυντή του FBI

Ομάδα χάκερ που φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν ανακοίνωσε ότι απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες του και υλικό που παρουσιάζεται ως το βιογραφικό του.

Στην ιστοσελίδα της, η Handala Hack Team υποστήριξε ότι ο Πατέλ «θα βρει τώρα το όνομά του στη λίστα των θυμάτων που έχουν χακαριστεί με επιτυχία».

Το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αυθεντικότητα των emails που δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, δείγμα του υλικού που εξετάστηκε φαίνεται να περιλαμβάνει συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής αλληλογραφίας, η οποία χρονολογείται από το 2010 έως το 2019.

Αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στο Reuters ότι πράγματι σημειώθηκε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πατέλ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Από την πλευρά του, το FBI δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο, ενώ ούτε η ομάδα των χάκερ απάντησε σε σχετικά αιτήματα για διευκρινίσεις.