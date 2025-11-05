Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Γαλλία – “Αλλαχού Αμπάρ” φώναζε ο οδηγός

Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί Ολερόν ανοιχτά της Βρετάνης, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα άτομα, εκ των οποίων κάποια πολύ σοβαρά.

Όπως αναφέρει η Le Fifgaro, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου, τη στιγμή της σύλληψης φώναξε «αλλάχ ακμπάρ».

Μέχρι στιγμής, η εισαγγελλία κατά της τρομοκρατίας δεν έχει αναλάβει την υπόθεση.

Τοπικός εισαγγελέας, πάντως, επεσήμανε ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.