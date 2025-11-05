MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Γαλλία – “Αλλαχού Αμπάρ” φώναζε ο οδηγός

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί Ολερόν ανοιχτά της Βρετάνης, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα άτομα, εκ των οποίων κάποια πολύ σοβαρά.

Όπως αναφέρει η Le Fifgaro, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου, τη στιγμή της σύλληψης φώναξε «αλλάχ ακμπάρ».

Μέχρι στιγμής, η εισαγγελλία κατά της τρομοκρατίας δεν έχει αναλάβει την υπόθεση.

Τοπικός εισαγγελέας, πάντως, επεσήμανε ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

