ΔΙΕΘΝΗ

Αυστρία: Τρεις νεκροί σήμερα από χιονοστιβάδα, πέντε από την αρχή της εβδομάδας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Χιονοστιβάδες παρέσυραν και σκότωσαν σήμερα συνολικά τρεις σκιέρ στην Αυστρία, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, δύο θάνατοι εξαιτίας χιονοστιβάδων αναφέρθηκαν στο Τιρόλο (δυτικά). Στην περιοχή Φις, ένας 71χρονος παραθεριστής έχασε τη ζωή του σε χιονοδρομική πίστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν διασώστες στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA). Στην κοιλάδα Νάβις, ένας 44χρονος γερμανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο.

Στο γειτονικό κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, όπου είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» πρόκλησης χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 4), ένας σκιέρ θάφτηκε στο χιόνι και εντοπίστηκε νεκρός.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Δευτέρα, δύο Αυστριακοί που έκαναν σνόουμπορντ στον παγετώνα Στουμπάι του Τιρόλου παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Αυξημένος συναγερμός

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι αρχές σε Ιταλία και Ελβετία, καθώς διέταξαν εκκενώσεις περιοχών των Άλπεων μετά από ακραία χιονόπτωση και αυξανόμενο κίνδυνο νέων χιονοστιβάδων. Μέσα σε λίγες ώρες, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν δραματικά, οδηγώντας σε κλείσιμο δρόμων και απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών, καθώς χιονοστιβάδες και συσσωρεύσεις χιονιού ύψους πολλών μέτρων κάλυψαν ορεινές κοινότητες.

Στην περιοχή του Πιεμόντε, οι αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση της τουριστικής κωμόπολης Ροκεμόλες, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση πρόσβασης και κλείσιμο όλων των οδικών αρτηριών. Περίπου 40 άτομα, κάτοικοι και επισκέπτες, εγκατέλειψαν την περιοχή, βρίσκοντας καταλύματα σε γειτονικές πόλεις ή ξενοδοχεία.

Στην Ελβετία, περίπου 50 άτομα στον δήμο Ορσιέρ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα καταλύματά τους λόγω αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν την επικινδυνότητα. Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος ARPA Piemonte, ριπές ανέμου έφτασαν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα στον μετεωρολογικό σταθμό Gran Vaudala, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων.

Αυστρία

