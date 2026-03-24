MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνοι για την ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – “Το Ιράν υπερασπίζεται την κυριαρχία του”

|
THESTIVAL TEAM

Το μήνυμα πως οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, έστειλε και σήμερα (24/03) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Τσο Χιουν.

“Η τρέχουσα κατάσταση ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα του απρόκλητου επιθετικού πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Ιράν”, δήλωσε συγκεκριμένα ο Αμπάς Αραγτσί.

Προειδοποίησε για ακόμη μία φορά πως το Ιράν έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, έναντι ξένων επιθέσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας μετέφερε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο αρκετών Ιρανών πολιτών. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων. Τόνισε πως χρειάζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκλιμάκωση του πολέμου, ενώ έκρουσε το καμπανάκι και για τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, καθώς το Ιράν βομβαρδίζει κάθε πλοίο που επιχειρεί να περάσει από το σημείο. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς του Ιράν, αλλά και τους συμμάχους του. Τα τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή με αποτέλεσμα οι τιμές των καύσιμων να έχουν εκτοξευτεί και να απειλούν την οικονομία κάθε χώρας είτε εμπλέκεται στον πόλεμο, είτε όχι.

