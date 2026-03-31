Από τροφική δηλητηρίαση σε ύποπτη δολοφονία: Ανατροπή στην υπόθεση μητέρας και κόρης στην Ιταλία

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου της 15χρονης Σάρα Ντι Βίτα και της 50χρονης μητέρας της, Αντονέλα Ντι Τζέλσι, στην Ιταλία, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις περί τροφικής δηλητηρίασης ανατρέπονται πλήρως από τα νέα στοιχεία των ερευνών.

Οι δύο γυναίκες είχαν καταλήξει λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Cardarelli του Καμπομπάσο, έπειτα από οικογενειακό γεύμα στις 23 Δεκεμβρίου, το οποίο περιλάμβανε παραδοσιακά πιάτα όπως μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά. Αρχικά, τα συμπτώματα που παρουσίασαν αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, καθώς μητέρα και κόρη εμφάνισαν έντονη επιδείνωση της υγείας τους τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, οι εισαγγελικές αρχές έχουν πλέον σχηματίσει δικογραφία για προμελετημένη διπλή ανθρωποκτονία κατά αγνώστων, μετά τον εντοπισμό ιχνών ρικίνης σε εργαστηριακές εξετάσεις αίματος.

Η ρικίνη, μία εξαιρετικά τοξική ουσία που προέρχεται από το φυτό ρίκινος, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οργανισμό, οδηγώντας ακόμη και σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο. Ο εντοπισμός της αλλάζει δραματικά την κατεύθυνση της έρευνας, καθώς πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο γυναίκες να δηλητηριάστηκαν σκόπιμα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στην περιοχή Πιετρακατέλα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων και να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκε η ουσία, αλλά και τον ή τους υπεύθυνους. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς εισήλθε η ρικίνη στον οργανισμό των θυμάτων.

Εντατικοί εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο αναζήτησης παρόμοιων περιστατικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Αντονέλα Ντι Τζέλσι και η κόρη της είχαν μεταβεί επανειλημμένα, μεταξύ 24 και 26 Δεκεμβρίου, στα επείγοντα του νοσοκομείου στο Καμπομπάσο με σοβαρά συμπτώματα. Αρχικά έλαβαν εξιτήριο, ωστόσο η κατάστασή τους επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να εισαχθούν εκ νέου και τελικά να καταλήξουν με διαφορά λίγων ωρών η μία από την άλλη.

Την ίδια περίοδο νοσηλεύτηκε και ο σύζυγος της 50χρονης, ο οποίος όμως ανάρρωσε, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε συμμετάσχει στο επίμαχο γεύμα και δεν παρουσίασε συμπτώματα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Δεκεμβρίου η Εισαγγελία είχε προχωρήσει στην καταχώρηση πέντε γιατρών στο μητρώο υπόπτων, με κατηγορίες που σχετίζονται με ανθρωποκτονία από αμέλεια και πλημμελή ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, η υπόθεση επανεξετάζεται πλέον υπό νέο πρίσμα μετά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ παράλληλα διενεργούνται νέες αναλύσεις για την ενίσχυση των αποδεικτικών στοιχείων. Στο μικροσκόπιο έχει τεθεί και η κατοικία της οικογένειας, την ώρα που ο σύζυγος και η μεγαλύτερη κόρη έχουν μετακινηθεί σε άλλη οικία.