Απίστευτο βίντεο σε καλλιστεία: Έπεσαν τα δόντια διαγωνιζόμενης ενώ μιλούσε

THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα απρόσμενο περιστατικό από τα καλλιστεία Miss Grand Thailand 2026, με πρωταγωνίστρια την 18χρονη Καμολογουάν Τσανάγκο, η οποία έχασε τις πορσελάνινες θήκες των δοντιών της ενώ μιλούσε μπροστά στο κοινό.

Το περιστατικό σημειώθηκεκατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας των καλλιστείων. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η νεαρή διαγωνιζόμενη δυσκολεύεται ξαφνικά να μιλήσει, καθώς οι θήκες των δοντιών της υποχωρούν.

Ωστόσο, η αντίδρασή της ήταν αυτή που εντυπωσίασε: με απόλυτη ψυχραιμία γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη στο κοινό, διόρθωσε το πρόβλημα και συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Αμέσως μετά, η Καμολογουάν Τσανάγκο επέστρεψε στη σκηνή, ολοκληρώνοντας την πασαρέλα της με αυτοπεποίθηση και χάρη, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με χρήστες των social media να σχολιάζουν θετικά την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.

Καλλιστεία Ταϊλάνδη

