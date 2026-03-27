Απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 14 ετών σχεδιάζει η Αυστρία

Η Αυστρία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 14 ετών, με βάση συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ της αριστεράς, της δεξιάς και των φιλελεύθερων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Είναι σχεδόν αδύνατο για τους γονείς να ελέγχουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά τους» σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τα κάνουν «εν γνώσει τους εθισμένα», δήλωσε ο Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ σε συνέντευξη Τύπου.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο υποχρεωτικό μάθημα στα σχολικά προγράμματα με τίτλο «ΜΜΕ και Δημοκρατία», το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να διακρίνουν μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας και να αναγνωρίζουν αντιδημοκρατικές απόπειρες επιρροής, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να επιβάλουν όρια ηλικίας στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο να το πράξουν.

Social media Αυστρία

