“Ανθρώπινες ασπίδες” σε γέφυρες και εργοστάσια μετά το τελεσίγραφο Τραμπ για αφανισμό του Ιράν – Δείτε βίντεο

Το Ιράν κάλεσε τους νέους της χώρας να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, τα οποία απειλεί να βομβαρδίσει ο πρόεδρος Τραμπ όταν θα εκπνεύσει το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη (στις 03:00 της Μ.Τετάρτης, ώρα Ελλάδος) για να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει σε συνέντευξη Τύπου ότι μέσα σε τέσσερις ώρες από την εκπνοή του τελεσίγραφου «όλες οι γέφυρες και οι σταθμοί ενέργειας θα καταστραφούν».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες ασπίδες από τις 14:00 (τοπική ώρα, 13:30 στην Ελλάδα).

Human chains in front of power plants across the country. pic.twitter.com/Y84ayfbT2J — Tehran Times (@TehranTimes79) April 7, 2026

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency) pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep — The Cradle (@TheCradleMedia) April 7, 2026

Human chain formed in front of the Tabriz thermal power plant pic.twitter.com/5QbKDJ7iDC — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) April 7, 2026

«Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν εθνικό πλούτο και κεφάλαιο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική άποψη, ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στους νέους του Ιράν», δήλωσε ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη συμμετοχή των νέων σε όλη τη χώρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα θα σχηματιστεί γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελέσει ένδειξη της δέσμευσης της νεολαίας για την προστασία των υποδομών της χώρας και την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος».

Αν και χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν και να το γυρίσει «στην Λίθινη Εποχή», είπε ακόμη ότι δεν θέλει να στοχεύσει τις υποδομές της χώρας. «Θέλω να καταστρέψω τις υποδομές τους; Όχι», είπε και πρόσθεσε ότι «θα τους πάρει 100 χρόνια να ξαναχτιστούν τώρα, αν φύγουμε σήμερα, θα τους πάρει 20 χρόνια να ξαναχτίσουν τη χώρα τους, και δεν θα είναι ποτέ τόσο καλή όσο ήταν».