MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά την απειλή για βόμβα

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στον αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά την απειλή για βόμβα με συνέπεια να καθηλωθούν τα αεροπλάνα.

Ανάλογες απειλές για βόμβα είχαν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια στις αρχές του μήνα.

Λίγες ώρες αργότερα η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας (PHL) στις ΗΠΑ έλαβε τέλος.

Στις 4 Νοεμβρίου είχε σημάνει συναγερμός στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον εξαιτίας απειλής για βόμβα σε πτήση της United Airlines. Το FBI ανακοίνωσε πως κατά την έρευνα που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Για τον ίδιο λόγο, λίγες ώρες αργότερα, είχε εκκενωθεί αεροσκάφος της Delta Air Lines στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, χωρίς όμως να βρεθεί βόμβα.

Απειλή Βόμβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πώς να καθαρίσετε εύκολα τον καμένο πάτο της κατσαρόλας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Έγινε δεκτός με ύμνους και χειροκροτήματα στην Κωνσταντινούπολη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Τα μέτρα για το Clawback αποδίδουν, μηδενίστηκε τον Αύγουστο για τα διαγνωστικά κέντρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ώρες πριν

Πώς ξεθολώνεις γρήγορα το παρμπρίζ του αυτοκινήτου;