ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Βίντεο δείχνει άντρα να χτυπάει με μανία αδέσποτα ζώα – Γυναίκα έτρεξε να τον σταματήσει

THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο από την Αλβανία, που δείχνει έναν άνδρα να χτυπάει αδέσποτα ζώα και μία γυναίκα να προσπαθεί να τον σταματήσει.

Στο βίντεο βλέπουμε τον ηλικιωμένο άνδρα στην Αλβανία να επιτίθεται με κάτι σαν κλαρί ξύλου σε μια αγέλη αδέσποτων σκύλων που βρισκόταν γύρω του. Αμέσως μετά μια γυναίκα εμφανίζεται στο πλάνο, μπαίνει ανάμεσά τους και προσπαθεί να σταματήσει τον άνδρα και να προστατεύσει τα σκυλιά, απομακρύνοντας το ξύλο από τα χέρια του.

Δείτε το βίντεο

Από τις αντιδράσεις στο X φαίνεται πως ο κόσμος έχει διχαστεί, με κάποιους να παίρνουν το μέρος του ηλικιωμένου και άλλους να συμφωνούν με την αντίδραση της τουρίστριας.

Στα σχόλια υπέρ του ηλικιωμένου άνδρα γράφεται πως ο άνθρωπος υπερασπιζόταν τη ζωή του απέναντι στα αδέσποτα που μπορεί να ήταν απειλητικά προς εκείνον.

Από την άλλη πλευρά, χρήστες του X γράφουν πως οι σκύλοι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτεθούν και πως εξαγριώθηκαν από την συμπεριφορά του άνδρα. Γι’ αυτό δεν επιτέθηκαν και στην γυναίκα που μπήκε μπροστά τους.

Αλβανία

