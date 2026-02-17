Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει για ακόμα μία βραδιά στο Block 33

Μετά την εκρηκτική, γεμάτη ένταση και συγκίνηση συναυλία που χάρισε στη Θεσσαλονίκη, η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει για ακόμη μία βραδιά που θα συζητηθεί.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, μαζί με τη μπάντα της, τις ιστορίες της, τα ειλικρινή τραγούδια και την αφοπλιστική ενέργεια της, μας δίνει ραντεβού στο Block33.

Με την αρχή της άνοιξης θα έρθω να σε βρω,

να σου τραγουδήσω ξανά για όλα τα ζεστά που έχεις μάθει να ξεχνάς,

να χορέψουμε κάτω από τις τελευταίες σελήνες

και τις παλιές ντίσκο,

να ερωτευτούμε πάλι τα σώματα που φιλοξενούν τους αστερισμούς και τις αυλές μας.

Κι ίσως τότε βρω τις κατάλληλες λέξεις.

Σε περιμένω πάλι,

Μ.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ

Block 33

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

Εισιτήρια: more.com