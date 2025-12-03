MENOY

Κανονικά η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με συναυλία του Ρέμου σήμερα στην Αριστοτέλους παρά την πιθανότητα βροχής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κανονικά θα γίνει σήμερα στις 20:00 η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην πλατεία Αριστοτέλους από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Παρά την πιθανότητα βροχής η εκδήώση στην κεντρική πλατεία θα γίνει κανονικά όπως αναφέρουν από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Θεσσαλονίκης ξεκινά στις 20:00, με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα σκορπίσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανοίγει την αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Φωταγωγείται σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους σε μία ανοιχτή για όλους μουσική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Next Step Media Group, με τον σπουδαίο ερμηνευτή Αντώνη Ρέμο, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Στη συνέχεια ανεβαίνει στη σκηνή η μπάντα που μοιάζει να είναι μετρ του κεφιού και ακούει στο όνομα Wedding Singers. Το ρεπερτόριό της «ντύνουν» ήχοι dance, ποπ, ροκ και electronica, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα που απογειώνει το κοινό.

Η βραδιά κορυφώνεται με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου. Ο κορυφαίος ερμηνευτής, με την ξεχωριστή φωνή και τη μοναδική του ενέργεια επάνω στη σκηνή, παρουσιάζει στο κοινό ένα αξέχαστο μουσικό πρόγραμμα μέσα από την τριακονταετή του πορεία. Με αμέτρητες επιτυχίες, πολύ σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, αλλά και με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, ο Αντώνης Ρέμος «ξανασυστήνεται» στο κοινό του, με μια νέα ορχήστρα 11 σπουδαίων μουσικών και με ένα πρόγραμμα με τραγούδια – σταθμούς από τη λαμπρή πορεία του σε τρεις δεκαετίες, που ο ίδιος επέλεξε προσωπικά.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου.

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου εντάσσεται στον κύκλο των εκδηλώσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Αντώνης Ρέμος Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Πλατεία Αριστοτέλους

